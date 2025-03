Inter in corsa per il Triplete, ma c’è un grande dubbio che balena nella testa di tutti

L’Inter sembra avere tutte le carte in regola per vincere tutto, ma c’è un elemento che potrebbe frenare la corsa nerazzurra.

La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta ha lasciato un segno indelebile nella corsa al titolo. Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha commentato con entusiasmo l’impresa della squadra meneghina, sottolineando che, sebbene il campionato sia ancora lungo e incerto, la prestazione di Bergamo dimostra il potenziale della squadra. Trevisani ha osservato come l’Inter, pur avendo guadagnato un vantaggio importante, sia ancora chiamata ad affrontare sfide cruciali, come quelle contro il Bayern Monaco e il Milan, che potrebbero prosciugarla mentalmente e fisicamente. Nel frattempo arrivano aggiornamenti non propriamente positivi per Inzaghi.

La forza della rosa interista

Secondo Trevisani, la vittoria contro l’Atalanta è il frutto di una prestazione collettiva eccezionale dovuta anche al fatto che titolari come Barella e Lautaro, assenti nella sfida contro il Feyenoord, abbiano avuto modo di recuperare energie e affrontare l’Atalanta con maggiore freschezza. Questo, a suo parere, ha permesso alla squadra di giocare ad alti ritmi, mostrando qualità e solidità in ogni reparto. Tuttavia, nonostante l’ottima forma dimostrata, Trevisani è convinto che non tutte le partite potranno essere disputate con la stessa intensità per via del calendario intasato.

Le sfide future e le possibilità per l’Inter

Riccardo Trevisani ha rivelato un aspetto fondamentale del futuro dell’Inter: la possibilità di andare fino in fondo in tutte le competizioni. Pur riconoscendo che il Triplete è un obiettivo complesso da raggiungere, ha enfatizzato come l’Inter abbia tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli. La chiave del successo, secondo lui, risiede nella capacità di mantenere il giusto equilibrio tra freschezza fisica e mentale, continuando a produrre prestazioni di alto livello anche nelle gare più impegnative. “L’Inter ha veramente la possibilità di andare fino in fondo ovunque. Non credo che l’Inter farà il Triplete ma continuare a galoppare per farlo è il modo migliore per mantenere fresche le gambe e la testa“; chiosa il telecronista.

