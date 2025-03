È di nuovo Inter-Juve: chi prenderà la vecchia conoscenza della Serie A?

La sfida tra Inter e Juve si fa infuocata per un nome già noto in Serie A: sarebbe solo l’ennesima sfida tra nerazzurri e bianconeri.

L’Inter sta preparando il suo futuro con l’obiettivo di rinnovare la rosa in tutti i reparti. La nuova proprietà è molto attenta a portare giocatori giovani e di talento che possano assicurare continuità a lungo termine. Tra i profili osservati per la difesa ci sono Isak Hien dell’Atalanta, Sam Beukema del Bologna e Jaka Bijol dell’Udinese, ma anche il nome di Jakub Kiwior è tornato d’attualità. Il difensore polacco ha dimostrato grandi qualità durante la sua esperienza con lo Spezia, guadagnandosi l’attenzione delle big italiane, tra cui la Juventus e, più recentemente, l’Inter. Prima però, i nerazzurri devono risolvere un dubbio non da poco.

Jakub Kiwior: un ritorno possibile?

Il percorso di Kiwior ha conosciuto alti e bassi da quando è passato allo Spezia, ma le sue prestazioni hanno colpito molti esperti. Con il suo fisico imponente, una buona velocità e ottime letture difensive, è stato una presenza solida per il club ligure. Nonostante questo, le sue esperienze con l’Arsenal non sono state altrettanto fruttuose: il polacco ha faticato a conquistare il posto da titolare. Sebbene la Juventus lo abbia cercato in più occasioni negli ultimi due anni, è l’Inter ad essere ora particolarmente interessata a lui, soprattutto per il bisogno di un difensore giovane che possa fare il salto di qualità.

L’affare che potrebbe chiudersi in estate

La stagione di Kiwior all’Arsenal è stata segnata da pochi minuti giocati in Premier League. Questo scenario potrebbe spingere l’Inter ad avanzare una proposta concreta per portarlo in nerazzurro. Il club milanese, come ipotizza Inter Live, potrebbe puntare su un prestito con obbligo di riscatto condizionato, con una valutazione complessiva tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il trasferimento, se concretizzato, potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il reparto difensivo interista, con Kiwior pronto a diventare un possibile ricambio per Bastoni durante una stagione ricca di impegni. La Juventus, al momento, sembra aver accantonato l’idea di acquistare un altro difensore, lasciando strada all’Inter.

