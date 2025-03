Inter: può tornare un giocatore che aveva deluso in Primavera

L’Inter sta valutando il ritorno di un ex talento della Primavera, ma c’è un aspetto che potrebbe far riflettere i dirigenti.

La vittoria contro l’Atalanta per 2-0 ha portato l’Inter a +3 sul Napoli a nove giornate dalla fine. Nonostante le difficoltà generate dalla voglia di competere su tutti e tre i fronti, la formazione nerazzurra si è messa alle spalle qualche risultato negativo e ora sta dimostrando una grande solidità. In parallelo, la dirigenza interista ha iniziato a pianificare il futuro, con il calciomercato estivo ormai alle porte: è stato già deciso quanto sarà il budget da investire.

I piani di mercato per l’attacco dell’Inter

Oltre agli impegni in campionato e in Europa, l’Inter deve concentrarsi sul rafforzamento della rosa. L’attacco è uno dei reparti che richiede attenzione, considerato l’addio di Correa a parametro zero ormai certo ed il fatto che anche Arnautovic sembra destinato a non veder rinnovato il suo contratto. Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, è sempre alla ricerca di colpi di mercato che possano arricchire la squadra. Nonostante l’attenzione alle finanze, ci sono occasioni che meritano una riflessione. Proprio in attacco, potrebbe esserci un ritorno a sorpresa.

Un clamoroso ritorno: Jens Odgaard di nuovo all’Inter?

Secondo Inter Live, il club sta valutando la possibilità di riportare in maglia nerazzurra Jens Odgaard, un trequartista danese che ha già vissuto un breve periodo all’Inter nel 2017, quando era ancora giovanissimo. Dopo una serie di esperienze in prestito, il giocatore ha trovato la sua dimensione al Bologna, dove ha messo in mostra prestazioni di alto livello. Con 30 presenze, 6 gol e 3 assist in questa stagione, Odgaard ha attirato l’attenzione della dirigenza interista, che potrebbe offrirgli un’opportunità da protagonista. Il suo costo potrebbe essere di circa 10 milioni di euro, cifra che lo renderebbe un affare low-cost ma di grande valore per il reparto offensivo di Inzaghi.

Leggi l’articolo completo Inter: può tornare un giocatore che aveva deluso in Primavera, su Notizie Inter.