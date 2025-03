L’Inter torna sul parametro zero che può cambiare gli equilibri in Serie A

I nerazzurri, stando a quanto si dice, difficilmente in futuro faranno acquisti a costo zero, tuttavia ci sono occasioni che possono essere colte.

L’Inter ed il Napoli si stanno sfidando in una lotta scudetto serrata e che ogni giornata può regalare colpi di scena. La competizione potrebbe allargarsi anche fuori dal campo, dove gli occhi sono puntati su alcuni calciatori che potrebbero essere il centro di futuri affari. La possibilità di fare business tra le due rivali storiche non è mai da escludere, anche se la tensione potrebbe salire, specialmente in vista delle trattative imminenti. I nerazzurri hanno tanto da fare in vista della prossima stagione, anche alla luce di una beffa appena subita.

Rivale sul mercato, una nuova opportunità

Nel corso dell’ultima sessione di mercato, la strategia dell’Inter aveva incluso il sondaggio per Giacomo Raspadori, indicato come un ottimo profilo per potenziare l’attacco della squadra. Nonostante le resistenze del Napoli, che vedeva il trasferimento a una concorrente per il titolo come un passo difficile da compiere, la situazione resta ancora aperta. Nelle settimane successive, altri nomi legati a giocatori napoletani sono stati discussi tra le due società, senza che questi passassero a essere vere priorità. Alcuni di questi nomi, però, potrebbero tornare di attualità nelle prossime trattative, con entrambe le squadre a fare il possibile per rafforzarsi.

Possibile nuovo colpo in porta

Il vero nodo potrebbe essere legato a Alex Meret. Già accostato all’Inter da almeno un anno e mezzo, il portiere del Napoli non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con il club partenopeo. Meret quindi potrebbe già in questo momento firmare un pre-contratto con qualsiasi club, il che rende la situazione ancora più interessante. Secondo l’esperto di mercato Rudy Galetti, la dirigenza nerazzurra è interessata e potrebbe formulare un’offerta di contratto.

