Chiarenza boccia Vlahovic: «Va venduto, alla Juve serve altro». Le dichiarazioni in ESCLUSIVA

Chiarenza, ex allenatore della Juve Primavera, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Vlahovic.

FUTURO VLAHOVIC – «Io penso che la Juve abbia già pensato di venderlo. Secondo me non è il centravanti che serve ai bianconeri. La Juve ha bisogno di un giocatore che sia capace di superare l’uomo in dribbling, che sappia duettare con i compagni e far venire su i centrocampisti, avere i tempi giusti. Lui appartiene alla Juve che è una squadra d’elite in Europa dove i grandi giocatori devono essere partecipi sia in fase difensiva che offensiva. Per questo è necessario sapere dialogare con i compagni. La Juve non è come una squadra di provincia dove tutti si dedicano a un giocatore le palle lunghe o filtranti. In una squadra forte come la Juve che gioca per vincere i giocatori di personalità devono giocare tutti per la manovra e fare gol nel minor tempo possibile».

