Il giornalista Umberto Chiariello ha voluto dire la sua in vista della prossima stagione di Serie A, con Napoli e Milan favorite

Intervenuto nel corso di ‘Tutti in Ritiro‘, il giornalista Umberto Chiariello ha fatto il punto sulla griglia di partenza della prossima stagione di Serie A, nella quale identifica come favorite per lo scudetto il Napoli e il Milan.

LE PAROLE – «Il Napoli ha fatto qualcosa di molto positivo, cioè niente. Meno fa, meglio fa. E’ ovvio che in questo momento De Laurentiis è focalizzato su un solo tempo: quello dei rinnovi, tirerà le somme entro luglio […]. Quello che conta è che parte con 9/11 titolari della passata stagione, che restano a pieno titolo e soddisfatti. Questo mi fa pensare che il Napoli resta in assoluta pole position, anche se fra le altre si sta facendo notare notevolmente il Milan che però è una squadra totalmente nuova».

