Il prossimo colpo di mercato nel mirino del Milan è Yunus Musah. Sono stati fatti passi avanti per il suo arrivo ma manca l’accordo

Dopo i vari colpo piazzati nel calciomercato Milan, gli occhi degli uomini di mercato rossoneri sono tutti rivolti a Yunus Musah. Il centrocampista del Valencia è il prossimo obiettivo per completare il centrocampo.

Come spiega Sky Sport, i rossoneri, avendo già centrato gli obiettivi che si erano prefissati, non hanno fretta di andare sull’americano, per il quale c’è ancora una certa distanza tra le richieste del club spagnolo e la proposta presentata dal club rossonero. Il tempo può aiutare a far bassare le pretese. Prima di andare su Musah, però, il Milan dovrà pensare alle cessioni, tra cui quella di Ballo Touré.

The post Milan Musah, ecco perché non c’è fretta nel chiudere il colpo: il tempo è un alleato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG