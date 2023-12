Umberto Chiariello snobba la Juve per la lotta Scudetto e indica una sola squadra: l’Inter di Simone Inzaghi. Ne ha parlato così

Sul proprio profilo X ufficiale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della lotta Scudetto, escludendo al momento la Juve dal lotto delle favorite.

IL COMMENTO – «L’Inter quest’anno vincerà probabilmente il campionato in carrozza. Proprio per questo, caro Inzaghino, poiché alla fine del primo tempo con l’Udinese vinci 3-0, benedetto Iddio, togli Miki, Lautaro e Thuram e metti Frattesi e gli altri due attaccanti e nella gara decisiva per il primo posto nel girone di Champions League – che è molto importante per il futuro in Coppa – metti i titolari. Invece fai il contrario. Ma che turn over è? Lo fai con la Real Sociedad e non con l’Udinese? Bah! Non capirò mai la logica di certi allenatori…».

The post Chiariello snobba la Juve: «Scudetto in carrozza all’Inter quest’anno» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG