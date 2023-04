Chiellini: «Al Real Madrid sarebbe stata una bella esperienza». La rivelazione dell’ex capitano della Juve

Chiellini nel corso di un’iniziativa promozionale organizzata dal suo procuratore Davide Lippi ha fatto una rivelazione sulla tentazione Real Madrid. Queste le parole dell’ex capitano della Juve.

TENTAZIONE REAL – «Sono stato realmente vicino al Real Madrid una volta sola nella mia carriera. Davide Lippi, il mio procuratore, lo sa meglio di me perché queste cose non mi interessavano tanto. Sono sempre stato uno molto concentrato sul giocare però quella volta siamo stati davvero a un passo al mio trasferimento al Real Madrid. A posteriori posso dire che sarebbe stata una bella esperienza, perché sono uno a cui piace molto viaggiare. Nella mia carriera mi era mancato scoprire nuove culture e forse è anche uno dei motivi per cui ora sono venuto a giocare a calcio negli Stati Uniti».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

The post Chiellini: «Al Real Madrid sarebbe stata una bella esperienza» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG