Giorgio Chiellini è stato ospite al Club di Sky Sport dopo Lazio Inter e ha parlato del suo ritiro oltre che del futuro da dirigente

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juve, è stato ospite al Club di Sky Sport dopo Lazio Inter e ha parlato del suo ritiro oltre che del futuro da dirigente. Le sue dichiarazioni:

IL RITIRO – «Ho smesso, sono sicuro non si torna indietro. Ci ho pensato un po’, ho aspettato fino all’ultimo, ho fatto un respirone, parlato con la mia famiglia e ho detto “ci siamo, è il momento giusto».

ARBITRI E VAR – «Ormai l’arbitro non è valutabile da solo. Non è il re della situazione, è un supporto. Bisognerebbe chiedere a Rocchi come vengono valutati. Va data fiducia a Rocchi, a me piace che spiega. Lui sceglie gli accoppiamenti e cerca di capire le persone migliori da mettere al VAR. Gli errori ci saranno sempre, ma il percorso c’è».

FUTURO DA DIRIGENTE – «Mi piacerebbe fare il dirigente, ma non sarei già pronto. Fino ad una settimana ho giocato una finale… La testa è stata lì, consapevole che era l’ultima. Per il resto ci vuole tempo e impegno, se ci sono queste due caratteristiche è una buona base. Pensare che da oggi a domani si passa da essere da giocatore a dirigente o da giocatore a allenatore per me è impossibile. A chi riesce…chapeau».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG