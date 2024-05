L’ex difensore Giorgio Chiellini si è complimentato con i nerazzurri per il campionato disputato.

Giorgio Chiellini ha parlato alla Gazzetta dello Sport del campionato di Serie A e del prossimo Europeo. “Penso che l’Inter sia la squadra più forte, senza dubbio. Logico abbia vinto. Per me può aprire un ciclo nei prossimi due anni, sarà dura per tutti anche perché Milan e Napoli, a quanto leggo, quasi sicuramente cambieranno allenatore: in sei mesi sono cambiate o cambieranno quasi tutte le panchine, impressionante. E il primo anno con un nuovo allenatore è sempre complesso”.

Marko Arnautovic

Sull’Europeo

“L’Europeo è strano, servono sorteggi, incroci, tutto. Io dico solo che abbiamo una grande carta: Spalletti. È l’uomo ideale. E’ una garanzia e una speranza: in un mese può creare l’atmosfera perfetta, e questo può aiutare tanto. L’Italia è un gruppo che si sta riformando. Serve però anche fortuna. Questa squadra ha tutto per passare il turno, poi dipende anche dalla sorte. Se il naso di Arnautovic non fosse stato in fuorigioco, la nostra impresa forse non ci sarebbe stata…”.

L’addio di Giroud al Milan

“Il Milan perderà molto? Sì, molto. Prima ha perso Ibra, poi lui, sono colpi che si sentono. Il Milan ha un vantaggio: lo sapeva, ha visto arrivare il pericolo. E vi dico di più: se Giroud fosse rimasto, si sarebbe ritrovato in una situazione difficile. All’inizio è bello far crescere un giovane ma poi si rischia di diventare ingombranti“.

