Giorgio Chiellini, ex difensore e capitano della Juventus, oggi al Los Angeles Fc, ha parlato in un’intervista rilasciata al Monsignor Dario Edoardo Viganò in occasione del Festival della Dottrina Sociale a Verona. Le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

PUNTO DI RIFERIMENTO – «Mi piace essere un punto di riferimento per i più giovani e tramandare i valori che lo sport mi ha insegnato. Ci sono vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Si cade e ci si rialza. In campo, se non si gioca l’uno per l’altro, non si va lontano. Il rispetto delle regole e dell’avversario, il gioco di squadra, la condivisione, l’inclusione, la disponibilità nel sacrificarsi per il prossimo fanno la differenza, ma la fanno anche nel quotidiano. Il nostro compito è mettere in pratica questi valori e cercare di trasmetterli. Gli atleti che hanno grande visibilità sui media e che sono seguiti dal grande pubblico hanno il dovere di lasciare una testimonianza tangibile. In questo lo sport ha un ruolo strategico perché “azzera le differenze e annienta le discriminazioni. In campo nascono le prime relazioni, si sviluppa l’attitudine ad aiutarsi e a superare gli ostacoli. Alcuni legami restano per tutta la vita, altri si perdono e altri ancora si trovano strada facendo. Sono esperienze meraviglios».

