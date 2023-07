Chiellini non poteva mancare: l’ex capitano è allo stadio di Los Angeles per tifare la Juve contro il Milan nell’amichevole

Chiellini non poteva mancare! L’ex capitano della Juve è allo stadio di Los Angeles per tifare la Juve contro il Milan nell’amichevole della tournée negli Usa.

Già nei giorni scorsi Chiellini aveva incontrato Allegri e i suoi ex compagni di squadra e oggi seguirà da vicino la partita che per anni l’ha visto protagonista in Serie A.

