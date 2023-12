Chiellini raccontato dall’ex Juve: «Era dura saltarlo! Aveva queste qualità da difensore». Le parole in ESCLUSIVA

Marco Marchionni, ex centrocampista bianconero, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Giorgio Chiellini.

CHIELLINI – «Lui aveva delle qualità da marcatore e da difensore puro che c’erano una volta, altrimenti non sarebbe stato tutto quel tempo alla Juve diventandone il capitano. Come difensore poteva avere qualcuna lacuna, ma poi lui riusciva a sopperire con la sua determinazione, la sua caparbietà e la sua voglia. Magari veniva saltato da un avversario, ma poi se lo ritrovava subito dietro…Tanti altri difensori, come Nesta, Cannavaro e Maldini, erano difficili da saltare. Se riuscivi a saltare Chiellini – ed era dura – ce l’avevi subito dietro».

