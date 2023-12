Juventus Women, buone notizie per Montemurro: si rivede Grosso con la squadra. La canadese è già sulla via del recupero

Ottime notizie per la Juventus Women quelle che arrivano da Vinovo: Julia Grosso è tornata ad allenarsi in gruppo, anche se in modo solo parziale.

Look who’s back on the training pitch pic.twitter.com/mEBMKYqsbR — Juventus Women (@JuventusFCWomen) December 14, 2023

La canadese prima della sosta aveva riportato lesione legamentosa alla caviglia che le aveva impedito di rispondere alla convocazione della Nazionale canadese. Ora è già sulla via del recupero: da valutare se sarà già a disposizione per la prossima gara di sabato contro la Sampdoria.

QUI LE IMMAGINI DELL'ALLENAMENTO DELLA JUVENTUS WOMEN

