Kaio Jorge gioca contro la Juve? La risposta secca di Di Francesco sull’impiego dell’attaccante brasiliano

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara con Lecce. Il focus si è spostato anche alla gara successiva contro la Juventus.

SITUAZIONE INFORTUNI – «Mazzitelli non ce la farà, sta lavorando ancora a parte. La speranza è di averlo con la Juventus. Monterisi non si è allenato ancora con la squadra. Domani vediamo. Gli faccio i complimenti perchè ha giocato 95 minuti nonovante a fine primo tempo avesse una caviglia che era il doppio del normale. Complimenti a lui e al suo senso di appartenenza. Ha giocato anche una buona partita».

KAJO JORGE E GLI ALTRI – «Non decide Kaio se giocare contro la Juve o meno, nè lui nè gli altri. Non decidono i calciatori, prima della Juve abbiamo il Lecce e la Coppa dove vogliamo andare a fare una grande figura. Col Lecce farò giocare la formazione migliore. Anche Cuni ha avuto dei problemini, domani per me sarà importante capire chi avrà recuperato per sabato. Dopo sabato vedremo per martedi e dopo il Napoli penseremo alla Juve».

