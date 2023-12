Cuadrado tormentato dal tendine d’Achille. L’ex Juve a rischio operazione! Le ultime sulle condizioni dell’esterno colombiano

Come riportato da Sky Sport il problema al tendine d’Achille continua a tormentare Jan Cuadrado, il cui infortunio sarebbe più grave del previsto.

C’è l’alto rischio che il colombiano debba sottoporsi ad un’operazione. Arrivare in questo modo al termine della stagione per sembra piuttosto complicato e non ci sono garanzie che l’ex Juve ce la faccia. Non si conoscono ancora con precisione i tempi di recupero concreti in caso Cuadrado dovesse essere effettivamente operato. Quel che è certo è che Inzaghi lo perderebbe per diverse settimane, forse addirittura per qualche mese, ecco perché l’Inter potrebbe muoversi in entrata sul mercato di gennaio.

