Roma, vittoria in EL ma deve fare gli spareggi… Fiorentina prima in Conference. Le ultime sui risultati delle italiane in Europa

La Roma vince in Europa League stendendo lo Sheriff per 3-0 grazie alle reti nel primo tempo di Lukaku e Belotti e al primo gol tra i professionisti di Pisilli nel finale. La contemporanea vittoria dello Slavia Praga, tuttavia, obbliga la squadra di Mourinho al secondo posto e quindi passare dagli spareggi con le squadre retrocesse dalla Champions League.

In Conference League invece obiettivo raggiunto per la Fiorentina, che pareggia 1-1 in casa del Ferencváros grazie alla rete di Ranieri (che risponde a Zachariassen) e chiude prima andando alla fase ad eliminazione diretta.

The post Roma, vittoria in EL ma deve fare gli spareggi… Fiorentina prima in Conference appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG