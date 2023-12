De Winter Genoa: ecco quando scatterà l’obbligo di riscatto dalla Juve. Le ULTIME novità sul difensore

De Winter domani sera affronterà la sua ex squadra. In estate il trasferimento dalla Juve al Genoa in prestito con obbligo di riscatto.

L’obbligo scatterà alla 23esima presenza con la maglia rossoblù in Serie A, per 8 milioni di euro più 2 di bonus. Finora De Winter ha collezionato 11 presenze in campionato.

