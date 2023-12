Rugani Juve, l’agente: «Rinnovo? Giuntoli mi aveva chiamato a giugno. Come stanno le cose». Le dichiarazioni di Torchia

Davide Torchia, a TMW Radio, ha parlato così del rinnovo di Rugani con la Juve.

TORCHIA – «Vi faccio una battuta: se tu avevi qualche notizia mi dai una mano. È una battuta, mi piace sdrammatizzare. La soluzione è sempre la stessa. C’è tutt’ora la volontà della Juventus di prolungare il contratto. Questo è anche un merito sia del calciatore, che sta facendo bene, e della società, visto che Giuntoli mi aveva chiamato a giugno. Per ora, comunque, non abbiamo una linea decisa per dare un tempo. Credo che non si arriverà a fine campionato perché c’è la volontà da entrambe le parti».

