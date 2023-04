Le parole di Giorgio Chiellini sul suo ritiro e il futuro: «Vorrei giocare ancora per tanto tempo nel senso che la mia testa non è stanca»

In un’intervista sul canale Discord di Fanast Rft, Giorgio Chiellini ha parlato del ritiro e del suo suo futuro. Di seguito le parole dell’ex Juve.

RITIRO – «Vorrei giocare ancora per tanto tempo nel senso che la mia testa non è stanca, il mio corpo però sì, il mio corpo ha già dato qualche segno di cedimento. Siamo alla fine, vediamo, non manca tanto: questa stagione, massimo forse un anno, non lo so. Appena sento di essere arrivato al limite per tenere quel livello standard a cui ero abituato preferisco andar via un attimo prima. Ancora mi diverto un po’, vediamo come va avanti».

FUTURO – «Onestamente dopo il ritiro mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio più lato manageriale che lato allenatore, perché secondo me se cominci a fare l’allenatore devi proprio crederci tanto perché è una cosa che poi ti mangia. La vita dell’allenatore, ancor di più di quella del dirigente, ti porta via e devi avere una vocazione per farla. Io questa vocazione ad oggi non me la sento».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG