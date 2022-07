Il difensore del Los Angeles Fc Giorgio Chiellini nel giorno della sua presentazione ha parlato anche della Juventus.

L’ex giocatore della Juventus Giorgio Chiellini è stato presentato come nuovo giocatore del Los Angeles Fc, ecco le sue parole in conferenza stampa. “Adesso posso finalmente essere un tifoso della Juventus come tanti e spero che Paul Pogba arrivi presto. Negli scorsi mesi ho pensato al ritiro, e solo un’importante offerta avrebbe potuto cambiare la mia idea”.

Paul Pogba

“Ho ritenuto il mio tempo alla Juventus concluso e volevo finire ad alti livelli. Quando ho parlato con i Los Angeles FC ho capito la forza di questo club e mi sono fortemente convinto a venire. E sono felice di essere qui. Ho letto che gli attaccanti fanno vendere i biglietti, i difensori fanno vincere i campionati. E questo è il mio obiettivo e la mia sfida. Quando ho iniziato a vedere la squadra ho notato che ci sono dei difensori fantastici e mi son chiesto: ‘Ma perché mi vogliono?’. Certamente posso dare una mano, non solo giocando ma vivendo la quotidianità col gruppo”.

