Il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha commentato i movimenti di mercato che già si sono concretizzati.

Pantaleo Corvino alla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere sulla sessione estiva di calciomercato che inizia ufficialmente oggi. “Con l’inizio del calciomercato mi aspetto un periodo scintillante. Inter e Juve si sono già mosse in maniera decisa, altre come Milan, Napoli, Roma e Lazio un po’ meno ma vedrete che presto si “sveglieranno”. E poi c’è una via di mezzo come l’Atalanta, finora attiva ma non troppo“.

“Non mi aspettavo il ritorno di Lukaku perché l’anno scorso il Chelsea ha speso 110 milioni di euro e quest’anno lo ha dato in prestito a 8 più bonus. Boh. Di certo l’Inter ha fatto un super affare, Lukaku è uno che sposta gli equilibri. E poi si sposa a meraviglia con al fianco Lautaro: è una coppia perfetta. L’Inter è una delle favorite. La Juve con Di Maria si rafforzerà parecchio. Avrà Pogba e ritroverà Chiesa dopo l’infortunio: è come se fosse un nuovo acquisto. E non dimentichiamoci che a gennaio ha anticipato un’operazione estiva portando a casa Vlahovic“.

