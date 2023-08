Chiellini ha parlato dell’addio alla Nazionale di Roberto Mancini: «Non me l’aspettavo, non sarei stupito se andasse in Arabia Saudita»

Nella sua intervista a Tuttosport, Giorgio Chiellini ha parlato anche dell’addio di Mancini alla nazionale. Di seguito le parole dell’ex capitano della Juventus.

MANCINI – «Sono stato sorpreso non me l’aspettavo, ci saranno delle ragioni e il tempo dirà quali saranno quelle che hanno influito di più. Ritengo Mancini una persone abbastanza intelligente per avere ponderato per bene il tutto. Io poi sono dall’altra parte del mondo per cui so meno di voi, di chi vive in Italia. A caldo non è facile rimettere a posto tutti i pezzi del puzzle e quindi farsi un’idea generale. Non mi stupirei se andasse in Arabia, stanno facendo di tutto in quel calcio. Io per l’Arabia No, sono troppo vecchio».

