Chiellini svela: «Ritiro Bonucci? Ha un obiettivo per il 2024». Rivelazione dell’ex capitano bianconero

Giorgio Chiellini, a Sky Sport, ha parlato anche di Leonardo Bonucci. Le dichiarazioni dell’ex Juve.

RITIRO BONUCCI NEL 2024 – «Sorpreso no, ci sentiamo spesso… Credo che abbia questo grande obiettivo dell’Europeo davanti che deve provare a raggiungere, poi manca un anno e si vedrà cosa sarà. Io un anno prima dell’Europeo avevo il ginocchio rotto e non riuscivo a fare due gare di fila, l’Europeo mi ha ridato forza per tornare. Da 6 mesi prima dell’Europeo ho riniziato a giocare e poi sapete tutti com’è andata. Leo ha avuto tanti problemi fisici ma ha la testa per arrivare fino all’Europeo. Sarebbe stato un peccato lasciare adesso».

