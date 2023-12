Chiellini torna allo Stadium: farà il tifo per la Juve contro la Roma dopo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato

Chiellini torna allo Stadium. Stasera, per Juve Roma, l’ex capitano bianconero farà il tifo per la squadra di Allegri nel big match contro la compagine di Mourinho e ritroverà quel popolo che lo aveva salutato in lacrime il 16 maggio 2022.

Chiellini, che ha annunciato poche settimane fa il ritiro dal calcio giocato, sta trascorrendo un periodo di vacanza in Italia prima di ripartire con la famiglia alla volta di Los Angeles.

