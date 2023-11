Chiesa a Sky: «Spalletti è un grande, lo stimo. Ginocchio? Ho sentito male, ma…». Le dichiarazioni dopo Italia Macedonia

Chiesa ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italia per 5-2 contro la Macedonia del Nord. Queste le dichiarazioni del giocatore della Juve.

VENDICATA LA SCONFITTA DI PALERMO – «Non passa tutto in una notte, ma è una serata bellissima e sono contento per la prestazione, il gol e per la vittoria della Nazionale. Mi è dispiaciuto non essere presente nei primi due raduni, dobbiamo continuare su questa strada a livello di squadra e personale. Abbiamo dominato e il risultato è giusto».

PAURA PER IL GINOCCHIO – «Ho sentito male al ginocchio perché l’avversario mi ha preso mentre sterzavo, ma ci sta. Succede a livello internazionale che gli avversari cerchino di fermarti anche facendo leva sul fisico».

TESTA ALL’UCRAINA – «Faccio quello che mi chiede il mister e come ho detto in conferenza stampa siamo tutti responsabili e dobbiamo fare la sterzata per andare all’Europeo. La mentalità giusta è quella di andare in Germania per vincere contro l’Ucraina e non accontentarsi solo del pareggio».

PARAGONE CON SINNER – «Ringrazio il mister per le sue parole, mi ha dato grande fiducia. Provo stima per lui, è un grande allenatore e vuole dimostrarlo anche in azzurro».

