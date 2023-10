Terza e ultima parte dell’intervista a Federico Chiesa a Tuttosport: ecco cosa ha detto l’attaccante juventino

Federico Chiesa, nella terza parte dell’intervista a Tuttosport, parla così tra blocco Juve in Nazionale e derby di sabato.

TRIONFO EUROPEO – «Sì, certo, abbiamo una chat in comune. Di quell’estate mi porto dietro un ricordo straordinario, anche se il successivo infortunio ha fatto un po’ sbiadire quelle sensazioni. E mi ha alterato anche la percezione del tempo: mi sembrano passati molto più di due anni…».

ADDIO DI MANCINI – «Sinceramente posso solo ringraziare il commissario tecnico per la grandissima fiducia che ha riposto in me, soprattutto prima dell’Europeo. Le sue decisioni personali, poi, non sono in grado di commentarle. Ma, di certo, ha avuto grande influenza su di me, in campo e fuori. Di quello che mi ha insegnato sul rettangolo verde, infatti, ho fatto tesoro anche nella vita di tutti i giorni: in particolare, mi ha sempre spronato a maturare al fine di compiere la scelta giusta nei momenti decisivi».

PROSSIMI EUROPEI – «Ci credo fortemente, certo. Abbiamo tutte le carte in regola per staccare la qualificazione e, soprattutto, dipende solo da noi. Il gruppo ha qualità e un nuovo tecnico preparato come Spalletti, che ha dimostrato il suo valore l’anno passato e già anche in quelli precedenti. Dopo il pareggio con la Macedonia è cresciuta la pressione, ma a San Siro contro l’Ucraina abbiamo disputato davvero una grande prestazione».

NIENTE BLOCCO AZZURRO – «Dipende dalle annate, ma in bianconero i giovani forti e italiani ci sono eccome. Penso a Fagioli e Miretti, innanzitutto, ma anche a Gatti. E poi, oltre a me, ci sono Locatelli e Kean: la prospettiva di una prossima ItalJuve c’è, sta ovviamente a noi meritare la convocazione».

CAPOCANNONIERE – «Intanto ho l’obiettivo di migliorare il mio massimo score personale, quindi voglio superare quota 10 gol. Con la Juventus, invece, dobbiamo pensare a entrare nella prossima Champions. Poi, certo, da sognatore quale sono mi piace sempre alzare la posta in palio…».

DERBY – «Una gara sentitissima, naturalmente. Per noi sarà importante a prescindere, per raccogliere bottino pieno dopo il pareggio di Bergamo e per tornare subito al successo davanti ai nostri tifosi. Poi, certo, la stracittadina è una grande partita, ma con questa maglia sinceramente lo sono tutte».

TORINO BIANCONERA – «Che domande… Torino è bianconera!».

