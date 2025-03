Chiesa all’Inter: ritorno in Italia più vicino di quanto si pensi?

Il futuro di Chiesa potrebbe prendere una piega inaspettata: l’Inter ha davvero una possibilità concreta?

L’Inter sta preparando importanti modifiche al proprio organico per la prossima stagione. Il club ha in mente di investire in giovani talenti, con l’intento di rafforzare la squadra in modo mirato. Questi acquisti non escludono, però, l’opportunità di approfittare di occasioni sul mercato che possano essere vantaggiose. In questo contesto, si potrebbe inserire un possibile colpo che riguarda un attaccante di grande esperienza e qualità.

L’Inter alla ricerca di Chiesa: pista concreta?

Un nome che sta circolando con insistenza è quello di Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool, ma con un’esperienza finora abbastanza deludente. Dopo essere stato acquistato dal club inglese per 15 milioni di euro lo scorso agosto, il giocatore non ha trovato molta continuità. A causa di alcuni infortuni e del limitato spazio che gli è stato concesso dal manager Arne Slot, Chiesa ha visto il suo minutaggio ridotto a 25 minuti in Premier League, 107 minuti in Champions e 135 in FA Cup. Questa situazione lo ha portato a pensare seriamente di tornare in Italia, per rilanciarsi e cercare un posto nella Nazionale in vista delle qualificazioni ai Mondiali.

Chiesa verso l’Italia: futuro tra Napoli e Inter

Secondo Give Me Sport, il Liverpool sarebbe disposto a mettere Chiesa sul mercato, cercando offerte per liberarsi del suo ingaggio di quasi 11 milioni di euro, compresi i bonus. La Juventus non ha manifestato interesse a riportarlo a Torino e quindi sarebbero due i club italiani in prima fila per acquistarlo: il Napoli, soprattutto se Conte dovesse restare in panchina, e l’Inter. L’opzione del ritorno in Italia sembra quindi sempre più concreta, con i Reds pronti a trattare e a contribuire al pagamento dell’ingaggio pur di trovare una soluzione vantaggiosa.

