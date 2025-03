Inter, mossa a sorpresa per il centrocampo: chi è il nuovo obiettivo

L’Inter accelera per un giovane talento che ha già attirato l’interesse di grandi club. Ma la strada per assicurarselo non è in discesa.

L’Inter sta studiando le mosse per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo è inserire giovani talenti in grado di fare la differenza subito, senza dover affrontare un lungo periodo di adattamento. Per farlo la dirigenza ha già stanziato un budget consistente. Tra i profili seguiti, come riporta ChelseaNews, c’è anche quello di Andrey Santos, talento brasiliano di proprietà del Chelsea, attualmente in prestito allo Strasburgo. Il centrocampista classe 2004 ha attirato l’attenzione di diversi club grazie a una stagione ricca di prestazioni convincenti, con dieci gol messi a segno tra campionato e coppe. Il suo futuro resta ancora da scrivere, ma le richieste per lui si moltiplicano.

Concorrenza agguerrita per il talento brasiliano

Oltre all’Inter, altri club hanno iniziato a muoversi per cercare di ottenere il prestito di Andrey Santos. Il Paris Saint-Germain e il Monaco hanno già chiesto informazioni, segnale di quanto il giocatore venga considerato un profilo interessante a livello internazionale. Anche il Milan ha iniziato a valutare la possibilità di inserirsi nella corsa, osservando da vicino le prestazioni del centrocampista. La presenza di più squadre pronte a contenderselo rende l’operazione più complessa, poiché il Chelsea dovrà valutare quale progetto possa garantire la migliore crescita per il suo giovane talento.

Inter pronta all’affondo decisivo

Nonostante l’interesse di diversi club, l’Inter ha già fatto qualche mossa. Osservatori nerazzurri hanno seguito le sue partite per analizzare le sue qualità da vicino, convinti che possa essere un rinforzo ideale per il centrocampo. L’idea del club è quella di chiedere il prestito con diritto di riscatto, cercando di strappare un accordo favorevole con il Chelsea. Il Milan resta alla finestra, ma la volontà dell’Inter di anticipare la concorrenza potrebbe fare la differenza.

Leggi l’articolo completo Inter, mossa a sorpresa per il centrocampo: chi è il nuovo obiettivo, su Notizie Inter.