Mkhitaryan lascia l’Inter? Ecco chi potrebbe sostituirlo in un affare a sorpresa

L’Inter si prepara ad affrontare un periodo cruciale della stagione. Oggi per la squadra di Simone Inzaghi inizia un ciclo di 9 partite che includono impegni in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Le sfide si susseguiranno senza sosta e la pressione aumenterà in vista della conclusione della stagione. Un calendario fitto di appuntamenti che vedrà l’Inter lottare su tre fronti, con l’obiettivo di concludere il campionato e le competizioni europee in modo positivo. A complicare ulteriormente la situazione, la squadra dovrà poi prepararsi all’ulteriore impegno del Mondiale per Club, previsto in estate, una competizione che già ora è interessata da crescenti polemiche.

Mkhitaryan: futuro incerto in vista del rinnovo

Henrikh Mkhitaryan, uno dei pilastri del centrocampo nerazzurro, ha accumulato finora ben 37 presenze stagionali, dimostrando di essere un elemento imprescindibile per Inzaghi. Tuttavia, il suo futuro all’Inter non è ancora definito. Il contratto attuale lega l’armeno alla squadra fino al 2026, ma Mkhitaryan ha recentemente rivelato in un’intervista di essere indeciso su cosa fare a fine stagione. Il centrocampista ha dichiarato di voler finire la stagione su alti livelli e ha lasciato aperta la porta a un possibile addio, pur esprimendo il desiderio di prolungare il suo legame con l’Inter. L’età avanzata e le richieste economiche potrebbero, però, rendere il rinnovo complesso, mettendo in discussione il suo futuro in nerazzurro.

La possibile alternativa a Mkhitaryan: Samuele Ricci

L’Inter, consapevole della possibilità di un addio a Mkhitaryan, ha già individuato un possibile sostituto nel centrocampo della Serie A. Secondo Inter Live, si tratta di Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale, è uno dei nomi più ambiti sul mercato. Il calciatore, che ha attirato anche l’interesse del Milan, è stato valutato circa 30 milioni di euro dal Torino. Ricci, con la sua versatilità, sarebbe un innesto ideale per la squadra di Inzaghi, in grado di giocare come vice Calhanoglu o come mezzala, portando qualità e freschezza al centrocampo. La trattativa potrebbe includere anche contropartite gradite al Torino, come Francesco Pio Esposito o Kristjan Asllani, creando così le condizioni per un possibile scambio.

