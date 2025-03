Tah all’Inter: il colpo potrebbe saltare? Il club ha già delle alternative

Jonathan Tah è davvero il difensore che l’Inter sogna? Un aspetto potrebbe influire tanto per cui altre due piste sembrano più concrete.

Jonathan Tah è uno dei difensori più ricercati sul mercato per via del suo contratto in scadenza a fine stagione. Il centrale del Bayer Leverkusen, grazie alla sua esperienza internazionale e alla sua solidità difensiva, rappresenta un’opzione intrigante per molte squadre, compresa l’Inter. Il difensore tedesco sarebbe un colpo importante per la retroguardia nerazzurra, capace di elevare il livello della difesa, ma la sua strada verso Milano sembra incerta. Innanzitutto perché i nerazzurri devono prima decidere che fare con chi c’è già.

Le difficoltà per portarlo a Milano

Le trattative per Tah, però, non sono semplici. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore tedesco avrebbe chiesto cifre troppo elevate per le possibilità economiche dell’Inter. Il club nerazzurro non è disposto a soddisfare richieste che riguardano il suo ultimo grande contratto. Nonostante l’indubbio valore del calciatore, le condizioni economiche sembrano essere un ostacolo difficile da superare, spingendo l’Inter a cercare alternative più accessibili sul mercato. Inoltre, Tah sembra avere altre offerte sul tavolo che potrebbero soddisfare maggiormente le sue aspettative finanziarie, complicando ulteriormente la situazione.

Altri nomi sulla lista dei difensori

Di fronte alle difficoltà per Tah, l’Inter ha già identificato altre opzioni per rinforzare la propria difesa. I nomi di Sam Beukema, difensore del Bologna, e Oumar Solet dell’Udinese, sono saliti in cima alla lista delle preferenze. Entrambi i calciatori sono giovani, promettenti e più accessibili sul piano economico. Beukema, in particolare, si sta mettendo in mostra con prestazioni convincenti in Serie A, mentre Solet, che oggi sfiderà l’Inter a San Siro, potrebbe rappresentare un’alternativa altrettanto interessante. Questi profili sono meno costosi dal punto di vista dello stipendio ma ovviamente i loro cartellini hanno un costo: Oaktree però non sembra voler assolutamente negare investimenti.

Leggi l’articolo completo Tah all’Inter: il colpo potrebbe saltare? Il club ha già delle alternative, su Notizie Inter.