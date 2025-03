Inter, Bayern Monaco e un dato che nessuno aveva notato: Inzaghi può davvero approfittarne?

Un dettaglio sorprendente nei numeri del Bayern Monaco potrebbe cambiare tutto per l’Inter: Inzaghi ha davvero l’arma giusta per colpire?

L’avvicinamento ai quarti di finale contro il Bayern Monaco porta inevitabilmente a un’attenta valutazione delle strategie da adottare. Le prossime sfide in campionato e Coppa Italia offriranno indicazioni preziose, ma non si può negare che una parte dell’attenzione sia già rivolta alla trasferta di Monaco. La squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare un avversario di alto livello, abituato a dominare il gioco e imporre il proprio ritmo. La solidità difensiva sarà una delle chiavi per reggere l’urto dell’attacco tedesco, ma un altro aspetto potrebbe rivelarsi decisivo nella doppia sfida e non stiamo parlando dei numerosissimi infortuni dei bavaresi.

Un punto debole da sfruttare

L’analisi dei numeri stagionali del Bayern Monaco mette in luce un dato interessante. In Bundesliga, la formazione allenata da Vincent Kompany primeggia in quasi tutte le statistiche, mostrando una superiorità evidente nella costruzione della manovra e nella fase offensiva. C’è però un aspetto sorprendente che emerge dai dati del campionato tedesco: i bavaresi si trovano solo al settimo posto per contropiede subiti. Un’anomalia per una squadra di vertice, che evidenzia qualche difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie. Un elemento da tenere in grande considerazione in vista della sfida contro l’Inter.

Il suggerimento tattico di Caressa

Durante il suo intervento a Deejay Football Club, Fabio Caressa ha sottolineato proprio questo punto debole del Bayern Monaco. Il giornalista ha spiegato come la squadra bavarese conceda più spazi del previsto quando perde il possesso, lasciando scoperta la difesa. Secondo Caressa, Simone Inzaghi potrebbe puntare su questa fragilità per mettere in difficoltà i tedeschi. Il contropiede, dunque, potrebbe diventare la principale arma a disposizione dell’Inter, soprattutto nella gara d’andata all’Allianz Arena. Un aspetto tattico che potrebbe indirizzare la sfida e che sarà sicuramente oggetto di valutazione da parte dello staff nerazzurro.

