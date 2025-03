Inter-Udinese: formazioni ufficiali, esclusione eccellente per Inzaghi

In un San Siro tutto esaurito sta per andare in scena Inter-Udinese, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A.

Inter e Udinese sono pronte a scendere in campo. Simone Inzaghi deve affrontare l’assenza di Bastoni per squalifica, mentre tra gli infortunati figurano Dumfries, Zielinski e Lautaro. Un problema non da poco, considerando l’importanza dell’argentino nell’attacco nerazzurro. Dall’altra parte, Runjaic deve rinunciare a Thauvin, non ancora disponibile, e a Sanchez, ex della sfida che avrebbe potuto garantire qualità ed esperienza nel reparto offensivo. Restano indisponibili anche il portiere Sava ed il difensore Touré. I nerazzurri, invece, ritrovano Darmian, Dimarco e Zalewski, giocatori fondamentali per garantire alternative sulle fasce. La gara potrebbe essere molto importante anche per motivi di mercato, soprattutto per quel che riguarda i nerazzurri. In tutto ciò, la situazione allo stadio dovrebbe essere piuttosto particolare per un motivo ben preciso.

Scelte in attacco e in difesa

Con il rientro di alcuni elementi chiave, Inzaghi ha a disposizione diverse opzioni che hanno fatto sì che avesse alcuni dubbi sciolti solo da poco. In difesa Carlos Augusto ha vinto il ballottaggio con Bisseck per affiancare Acerbi e Pavard: il brasiliano a gara in corso potrà anche cambiare posizione. In attacco, con Lautaro indisponibile, il punto fermo resta Thuram mentre alla fine Arnautovic ha avuto la meglio su Correa per affiancare l’ex Gladbach. Nella formazione iniziale dei padroni di casa non figura Nicolò Barella, semplice turnover con vista derby. Nell’Udinese, Lucca guida l’attacco mentre in difesa Bijol sarà il punto di riferimento.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

In panchina: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Correa, Asllani, Barella, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Zalewski.

Allenatore: Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca.

In panchina: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro.

Allenatore: Runjaic.

Leggi l’articolo completo Inter-Udinese: formazioni ufficiali, esclusione eccellente per Inzaghi, su Notizie Inter.