Inter-Udinese: Inzaghi costretto a fare i conti con un forfait dell’ultimo minuto

Un imprevisto dell’ultima ora scuote la formazione nerazzurra: un’assenza contro l’Udinese cambia i piani di Inzaghi.

L’Inter si prepara ad affrontare l’Udinese a San Siro con una sorpresa nell’aria. La distinta ufficiale con le formazioni è stata già inviata, ma c’è un’assenza che non è passata inosservata tra i tifosi nerazzurri. Simone Inzaghi ha deciso di schierare Marko Arnautovic al fianco di Marcus Thuram dal primo minuto. La coppia d’attacco, seppur nuova, rappresenta una scelta solida da parte del tecnico, che punta sull’esperienza e la fisicità dell’austriaco e la velocità del figlio d’arte. Una combinazione che potrebbe portare dinamiche diverse nell’attacco nerazzurro rispetto a quanto accaduto finora.

Scelte fatte in attacco

Con questa decisione, l’Inter punta su una formazione offensiva altrettanto interessante. Arnautovic ha già dimostrato di poter essere un punto di riferimento in attacco, mentre Thuram, con la sua capacità di attaccare la profondità e di lavorare per la squadra, si inserisce perfettamente nel gioco di Inzaghi. La sfida contro l’Udinese sarà un banco di prova importante per capire se questa nuova coppia d’attacco possa sostituire al meglio l’assenza di un attaccante di spessore come Lautaro Martinez.

L’incognita su Taremi: quanto influirà l’assenza?

In distinta manca il nome di Mehdi Taremi: la sua assenza si è rivelata un imprevisto dell’ultim’ora e potrebbe avere un impatto non trascurabile sulla partita. L’attaccante iraniano, reduce da una doppietta in nazionale, era pronto a subentrare a gara in corso. La sua indisponibilità, come riporta FcInterNews, a causa di un affaticamento muscolare, ha spinto Inzaghi a rivedere la formazione anche se, come detto, l’ex Porto non avrebbe comunque giocato dal primo minuto. In attacco per i nerazzurri quindi la coperta è corta.

