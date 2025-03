Inter-Udinese, le pagelle nerazzurre: padroni di casa ottimi per un’ora abbondante, poi la consueta sufficienza

I nerazzurri vincono 2-1 col brivido contro i friulani: ai limiti della perfezione il comportamento della banda di Inzaghi per più di un’ora.

SOMMER 7: attento sull’incornata di Lucca, non può nulla sul tiro di Solet. Straordinario nel secondo tempo su un altro colpo di testa di Lucca ed in pieno recupero ancora su Solet.

PAVARD 6,5: sufficiente sia in impostazione che in difesa, sul gol di Solet indietreggia forse troppo ma ha responsabilità molto limitate nell’occasione.

ACERBI 6,5: dà vita ad un duello fisico con Lucca, l’attaccante gli sfugge una solo volta, quando nel primo tempo ma perdona Sommer.

CARLOS AUGUSTO 6,5: chiamato a sostituire Bastoni, fa il suo in difesa e non solo. Con una bella giocata di sinistro, infatti, dà il via all’azione del 2-0. Chiude la gara da quinto.

DARMIAN 6,5: per caratteristiche non gli si può chiedere la fase offensiva di Dumfries, ma nulla da dire su quella difensiva, esegue i suoi compiti in maniera sempre ordinata. (Dal 76’ ZALEWSKI s. v.).

FRATTESI 6,5: tenta il gol di tacco in avvio e poco dopo si mangia una grandissima occasione colpendo il palo da meno di un metro dalla porta. Si fa perdonare alla mezz’ora realizzando la seconda rete. In generale partecipa un po’ più del solito anche alla fase difensiva. (Dal 63’ BARELLA 6: non entra con la giusta cattiveria e si fa saltare facilmente da Solet, è bravo però a settarsi sul match prendendo, saggiamente, anche un giallo per fermare un’azione pericolosa dei friulani).

CALHANOGLU 6,5: ci prova già al 45mo secondo calciando fuori di pochissimo, provvidenziale una sua chiusura difensiva ad inizio ripresa. (Dal 63’ ASLLANI 6: si posiziona davanti alla difesa e cerca di far girare una squadra che però nei minuti finali sembra spenta, il fallo che gli costa il giallo è tattico ed intelligente).

MKHITARYAN 6,5: parte bene servendo una bella palla a Frattesi, è protagonista anche sul 2-0. Corre tantissimo e mette sia quantità che qualità.

DIMARCO 7: torna e fornisce subito due assist vincenti. Un ritorno in grande stile anche se la condizione fisica non può non essere perfetta. (Dal 63’ BISSECK 5,5: rischia qualche giocata di troppo e non sempre fa stare tranquilli compagni e tifosi).

THURAM 6,5: svaria su tutto il fronte offensivo e crea continui grattacapi alla difesa avversaria.

ARNAUTOVIC 7: avvia e conclude la splendida azione dell’1-0, non contento, prova a servire un assist grandioso a Frattesi che però ha il difetto di essere leggermente lungo. Prestazione più che buona, dialoga spesso con i compagni. (Dal 55’ CORREA 5,5: Solet lo anticipa e poi va a segnare il 2-1, in generale prova ad incidere ma fa molto meno di Arnautovic).

INZAGHI 6,5: prepara la sfida per iniziarla forte ed i suoi segnano subito, la squadra abbassa però troppo i ritmi dopo il 2-0 rimettendo in gioco l’Udinese. Nel finale prova a scuotere i suoi in tutti i modi possibili e anche in qualche maniera illecita, infatti viene espulso.

