Chiesa da 8, l’Italia si inchina. I giornali: «Ma pensa, torna sulla fascia e fa sfracelli». Lo juventino si esalta nel vecchio ruolo

I giornali questa mattina glorificano Federico Chiesa, universalmente considerato il migliore in campo di Italia-Macedonia. Lo juventino sfiora la media dell’8 in pagella dopo la doppietta realizzata all’Olimpico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Ma tu pensa: Chiesa torna sulla fascia e fa sfracelli. Ogni riferimento alla Juve non è puramente casuale. Ha una voglia matta, segna da fuori, con l’aiuto del povero Manev firma il 2-0, tira da dovunque. Sì, come Sinner. O come a Wembley.

TUTTOSPORT 8 – Passano pochi minuti ed è travolto da una entrataccia di Dimoski, con obiettivo il ginocchio destro. Qualche minuto di apprensione, rientra e diventa signore della serata. Un continuo lavoro al fianco destro macedone, nell’uno contro uno e nella ricerca della profondità. Avvisa Dimitrievski con una incursione al 16′, quindi lo punisce dalla distanza: prima con una conclusione velenosa dal limite, quindi con una parabola corretta dal destro di Manev.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – Subito toccato duro da Dimoski, fa tremare Spalletti, poi mette le marce alte. I due gol sono uno smash degno di Sinner. Game, Set, Match!

