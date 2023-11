Sacchi esalta Chiesa: «Molto positivo. È micidiale quando…». Le dichiarazioni dell’ex ct sullo juventino

Arrigo Sacchi parla così dello juventino Federico Chiesa e di Giacomo Raspadori dopo la vittoria della Nazionale italiana sulla Macedonia.

Le sue dichiarazioni: «Le prove di Chiesa e di Raspadori sono state molto positive. Chiesa è micidiale quando può sfruttare la velocità e ha la possibilità di calciare in porta. Ha un tiro molto preciso e pericoloso. E Raspadori, devo confessarlo, mi regala quasi sempre buone impressioni. È un ragazzo che conosce il gioco del calcio, è umile, ha voglia di imparare e dove non arriva con il fisico, perché non è un gigante, arriva con il cervello».

