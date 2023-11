Juve Inter, Allegri lo stratega: ha già pensato a una trappola per fermare Inzaghi. Così vuole fermare il gioco nerazzurro

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri ha già pensato a come la sua Juve dovrà affrontare l’Inter nel derby d’Italia dopo la sosta.

I nerazzurri sono forse la squadra di Serie A che ha la miglior uscita palla in fase d’impostazione. Inzaghi costruisce con tutti gli elementi del suo undici, a cominciare dal portiere e i tre difensori, ma è chiaro che la manovra prende luce soprattutto con Hakan Calhanoglu in possesso. Così, Allegri dovrà cercare di limitare il più possibile i tocchi del centrocampista turco, settimo in Serie A per passaggi a partita (63,6) e precisione (92,3%).

Quando Calhanoglu si alza è normale che siano i centrocampisti, e in particolare il me- diano (Locatelli se recupererà, altrimenti con ogni probabilità Rabiot), a prendersi cura di lui. Il discorso cambia se Calha si abbassa per iniziare l’azione. In quel caso, tocca a Moise Kean (o comunque a una delle due punte) cercare di “sporcare” le linee di passaggio per impedire che la palla arrivi nei piedi dell’ex Milan. Non solo, Kean dovrà pure dare fastidio in pressione, qualora Calhanoglu sia già entrato in possesso della palla.

