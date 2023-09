Per Federico Chiesa quello di domani sarà il giorno della verità. Ecco cosa filtra sulla sua presenza in Juve Lazio

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani Federico Chiesa svolgerà nuovi controlli dopo essere tornato in anticipo a Torino per un fastidio agli adduttori.

Filtra cauto ottimismo in casa Juve verso la gara contro la Lazio, per la quale il numero 7 dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Cioè che è sicuro, in ogni caso, è che se non ci sarà il via libera nessuno rischierà inutilmente l’attaccante.

