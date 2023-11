Chiesa e Milik, abbracci e sorrisi: la Juve esalta gli attaccanti protagonisti di uno show in allenamento – VIDEO

Chiesa e Milik show durante l’allenamento della Juve. Non per gol o giocate particolari, ma per alcuni gesti che hanno emozionato i tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

La Juve, via Instagram, ha pubblicato un video che ha immortalato i suoi due attaccanti mentre si scambiano abbracci, sorrisi, corrono insieme e simulano un’esultanza scivolando sul campo. Chissà che non sia di buon auspicio verso l’Inter…

