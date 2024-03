Chiesa è super lontano dallo Stadium: punta ad un record dopo il gol al Napoli. L’obiettivo dell’attaccante della Juve

Quello di Chiesa al Napoli è stato il quinto gol segnato dall’attaccante in campionato lontano dalle mura amiche dello Stadium.

Solo nella stagione 2020-21 l’attaccante della Juve ne ha siglati di più (6) in una singola stagione di Serie A, di cui uno con la Fiorentina e gli altri in bianconero. Ora Chiesa ha l’obiettivo di puntare al record personale di gol in trasferta.

