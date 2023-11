Chiesa e Vlahovic, la Juventus va avanti per il rinnovo dei due attaccanti: svelata anche una promessa fatta al club

La Juventus non ha intenzione di privarsi di Chiesa e Vlahovic e per questo studia caso per caso per arrivare ad un accordo per il rinnovo di entrambi. Dal primo è stata strappata la promessa che non ci sarà alcun addio a zero nel 2025, con possibile rinnovo a ponte di un anno e ingaggio fermo sui 5 milioni attuali.

Più complicato il discorso per il serbo, che per come stanno le cose nel 2026 arriverebbe a guadagnare 12 milioni di euro. Tanti, troppi per le casse del club bianconero che a dicembre ha in programma un summit con l’entourage. Possibile spalmatura dell’ingaggio con bonus facilmente raggiungibili per lui.

