Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Chiesa e Vlahovic alla vigilia di Juve Torino. Le dichiarazioni in conferenza stampa

In conferenza stampa alla vigilia di Juve Torino, Massimiliano Allegri ha svelato le condizioni di Chiesa e Vlahovic, che non prenderanno parte al derby.

CHIESA E VLAHOVIC – «Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione. Più giocatori abbiamo a disposizione e meglio è, poi stavano facendo molto bene, hanno segnato 8 gol in 2. Eravamo tutti contenti ma all’interno di un’annata succedono anche queste cose. Vlahovic ha questo mal di schiena e vedremo quando recupererà. Quando recupererà lo prenderemo in considerazione, speriamo il prima possibile perché ne abbiamo bisogno. Chiesa ha fatto risonanza, è negativa quindi non ha traumi muscolari, ma ha questo fastidio, anche stamattina, ed era un po’ preoccupato. Viene da un infortunio al ginocchio. Abbiamo parlato ed è giusto rimanere fuori. Quando si gioca una partita è giusto avere giocatori sani altrimenti l’allenatore va in confusione».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE TORINO

