Stefano Pioli, allenatore del Milan, è tornato a parlare della Juve come vera favorita per lo Scudetto. Le sue dichiarazioni

Intervistato dalla rivista Il Nuovo Calcio, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ribadito che secondo lui la Juve è la vera favorita per lo Scudetto.

CORSA SCUDETTO – «Juve favorita perché non ha le coppe? Il torneo sarà molto competitivo, le squadre che possono competere per le posizioni di vertice sono quelle. E non giocare in settimana aiuta. Molto. Scendere in campo ogni tre giorni ti consuma a livello mentale all’inizio, poi durante la stagione anche per quanto riguarda il fisico! Dopo la pausa per le nazionali, c’è stato il derby, poi la preparazione della gara con il Newcastle, quindi il Verona.. c’è uno dispendio notevole di energie. Per certi versi, quindi, i bianconeri sono i veri favoriti».

L’INTERVISTA DI PIOLI A IL NUOVO CALCIO

The post Pioli non cambia idea: «Juve vera favorita per lo Scudetto, non giocare in settimana aiuta molto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG