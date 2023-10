Vlahovic convocato dalla Serbia da infortunato! Stojkovic chiama anche l’attaccante della Juve, cosa succede ora per il classe 2000

Il ct della Serbia Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Ungheria (14 ottobre) ed Albania (16 ottobre). Presenti anche i bianconeri Kostic e Vlahovic, nonostante quest’ultimo sia KO causa lombalgia e costretto a saltare Atalanta (di settimana scorsa) e Torino domani.

Bisognerà capire se Dusan risponderà alla convocazione della sua Nazionale o preferirà recuperare al 100% qui a Torino in vista di Milan Juve al rientro dalla sosta. Intanto Allegri, in conferenza stampa pre- derby, ha dichiarato: «Chiesa e Vlahovic salteranno la Nazionale? Questo non lo so, sappiamo che non sono disponibili per la partita di domani ma il problema Nazionale non è mio»

