Chiesa entra male, Gazzetta: «Secondo noi non può fare l’attaccante centrale». Le pagelle al giocatore della Juventus

Non un grande impatto di Federico Chiesa in Spagna-Italia. Voti e pagelle dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Entra per Immobile ma mai davvero in partita, correndo spesso a vuoto senza posizione. Però è il momento di risolvere l’enigma: può fare il centrale? Secondo noi, no

TUTTOSPORT 5.5 – Avrebbe dovuto far ripartire, non ci riesce

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Non riesce a entrare in partita

The post Chiesa entra male, Gazzetta: «Secondo noi non può fare l’attaccante centrale» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG