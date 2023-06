Pedullà attacca De Laurentiis: «Con Giuntoli è una ripicca personale». Le parole del giornalista sul presidente del Napoli

Alfredo Pedullà critica aspramente De Laurentiis per la gestione del Napoli e del caso Giuntoli.

Queste le sue parole: «Avevi un grande giocattolo e l’hai rotto. Ti può piacere Garcia o Ancelotto o altri. Ma il giocattolo perfetto è rotto, avevi la macchina perfetta e l’hai messa ai box nell’anno più importante. Su Giuntoli mi sembra che ADL abbia una ripicca personale che non può esserci dopo uno scudetto come quello che ha vinto il Napoli. Io non voglio parlare di Garcia, voglio parlare di quella che sembra diventata una questione personale. Lo ha rinnovato per due volte a soldi importanti e ora fa sembrare che non serva più bloccandolo. Questa cosa mi intristisce».

