Chiesa, svelati i motivi della possibile cessione dell’esterno bianconero: lo scarso feeling con Allegri, il modulo e non solo

E alla fine Federico Chiesa potrebbe davvero essere ceduto da una Juve che ha necessità di ritrovare in qualche modo quegli 80 milioni che non sono arrivati per la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Vendere l’esterno in Premier, dove c’è il pressing del Newcastle, potrebbe fruttare 60 milioni nei piani del club bianconero, in attesa che una vera e propria offerta arrivi. La volontà di Allegri di giocare con il 3-5-2 (abbandonato il 4-3-3 definitivamente) e un ruolo non adatto alle caratteristiche di Fede potrebbero poi spingerlo ancora di più a salutare Torino dopo tre annate.

The post Chiesa, il modulo, il feeling con Allegri e non solo: i motivi della cessione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG