Chiesa jr: «Federico dice che sono più forte di lui. Quando passò alla Juve…». Le parole del fratello minore Lorenzo

Lorenzo Chiesa, fratello di Federico appena passato alla Sampdoria, si è raccontato a Il Secolo XIX. Le parole del classe 2004, fratello minore dell’attaccante della Juventus.

INFORTUNIO – «Nel giugno 2022 mi sono rotto il crociato del ginocchio destro, pochi mesi dopo Federico. Il suo esempio, come quello di papà che si è rotto due volte il tendine rotuleo, mi ha aiutato a superare l’infortunio»

FEDERICO – «Ha detto che sono più forte di lui? È bello che lo pensi, so che è una grande responsabilità. Cerco di imparare da lui e papà, sapendo che io sono Lorenzo, un’altra persona. Come caratteristiche Federico ha più forza fisica, lo strappo sul lungo, somiglio più a mio padre, più rapido nel breve, posso fare la seconda punta, l’esterno, qui il mister mi prova da mezzala. La differenza con entrambi è che sono mancino».

RETROSCENA JUVE – «Quando Fede passò alla Juve, ho ricevuto molti insulti sui social dai supporter viola. Per me, che sono pure tifoso della Fiorentina, non è stato facile ma è una cosa che ho superato».

